2022 met een knal ingezet in Lommel: vuurwerkspektakel én lasershow

In Lommel verzamelde een bescheiden massa op het plein voor het stadhuis om te genieten van een nieuwjaarsvuurwerk. Als enige gemeente organiseerde Lommel een vuurwerkspektakel.

Het gebeuren verliep zonder problemen. “In Lommel is er een traditie op dit vlak. We willen de mensen dit niet ontnemen. Wel kozen we voor een geluidsarm vuurwerk uit respect voor de dieren”, stelt burgemeester Bob Nijs.

Toch weerklonken al ruim voor middernacht vuurpijlen in de ruime omgeving. Het aftellen naar nieuwjaar gebeurde feestelijk waarna het vuurwerkspektakel met lasershow losbarstte. De menigte werd na afloop vriendelijk aangemaand huiswaarts te keren.