Geen gelukkig nieuwjaar voor Tania en Ilias in ‘Thuis’: dit was de laatste aflevering van het jaar

Tania werd op oudejaarsavond in elkaar geslagen door een groepje belagers. — © © VRT

Veel personages in ‘Thuis’ vierden de jaarwisseling vanavond gewoon gezellig… welja, thuis. Enkelen onder hen kregen het in de laatste aflevering van 2021 echter hard te verduren. Na een leuke date werd Tania (Katrien De Becker) in elkaar geslagen, terwijl Ilias (Bram Spooren) een blauwtje liep bij zijn vlam Silke.