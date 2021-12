Delhaize roept kreeftensoep terug

Supermarktketen Delhaize roept een lot kreeft-garnaalbisque van het huismerk terug. De houdbaarheidsdatum op de verpakking is fout.

Het gaat om het product ‘Bisque kreeft garnaal 400g’ van het merk Delhaize met lotnummer 0401003.90140572, die van 14 december tot en met vandaag/vrijdag verkocht werd in Delhaize-filialen in heel het land. Op de verpakking staat dat de soep goed is tot 26 januari 2022, maar dat moet 14 januari 2022 zijn.

Delhaize haalt de producten uit de rekken en vraagt klanten om de soep niet te consumeren en terug te brengen naar het verkooppunt. Wie de producten wel wil consumeren, wordt gevraagd dat te doen voor 14 januari.