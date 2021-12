‘Golden Girl’ Betty White (99) is overleden

De Amerikaanse actrice Betty White is op 99-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de entertainmentwebsite TMZ. Ze werd vooral bekend door haar rollen in The Golden Girls, Hot in Cleveland en de Amerikaanse versie van Benidorm Bastards.

Betty White was een legende in de Amerikaanse televisiewereld. Tot drie keer toe presenteerde ze haar eigen Betty White Show, maar ze werd pas wereldwijd bekend in de haren 70 met The Mary Tyler More Show.

Ze zou op 17 januari haar honderste verjaardag vieren. Maar het mocht niet baten. “Ik zal haar vreselijk missen. Ik denk niet dat ze bang was om te overlijden, omdat ze altijd al bij haar geliefde echtgenoot Allen Ludden wilde zijn. Ze geloofde dat ze weer bij hem zou zijn”, zei hij manager en goede vriend Jeff Witjas vrijdag aan People.