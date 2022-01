Ver van huis, op zoek naar een nieuwe thuis: geëvacueerde Afghanen bouwen aan hernieuwde dromen

In de week van 20 augustus evacueerde de wereld meer dan 120.000 Afghanen, op de vlucht voor de taliban. Meer dan 1.300 van hen ontsnapten op Belgische vluchten. Vier maanden later hebben de vluchtelingen weinig andere keuze dan hier aan een nieuw leven te beginnen, in het asielcentrum of elders. Hoewel ze nog ver van huis zijn, wenkt een nieuwe thuis. Nu, tussen een aflopend en een nieuw jaar, tussen gebroken en hernieuwde dromen.