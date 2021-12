Philippe Clement opvallende afwezige op nieuwjaarskaart van Club Brugge

Philippe Clement is de topfavoriet om de nieuwe coach van AS Monaco te worden. Een akkoord is er nog niet, maar de trainer van Club Brugge heeft wel al de onderhandelingen gestart met de club uit het prinsdom. Op de nieuwjaarskaart van Blauw-Zwart op sociale media is hij alvast een opvallende afwezige: een teken aan de wand...?

LEES OOK. Philippe Clement start onderhandelingen op met AS Monaco, deal zou snel rond kunnen zijn

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Als Clement ingaat op de Franse interesse, staat hij voor een tweede buitenlands avontuur. In 1998-1999 speelde de voormalige Rode Duivel een seizoen voor het Engelse Coventry. Als trainer was hij alleen nog maar in eigen land aan de slag: als assistent bij Club Brugge (2012-2017) en hoofdtrainer van Waasland-Beveren (2017), Genk (2017-2019) en Club Brugge (sinds 2019).

Met 29 punten uit 19 wedstrijden is Monaco zesde in de Ligue 1. In de Champions League werd Monaco al in de voorronde uitgeschakeld door Shakhtar Donetsk, waarna het zich wel als groepswinnaar voor de achtste finales van de Europa League plaatste.

(vml)