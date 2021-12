‘Music’ van John Miles nummer één in de Radio 2 Top 2000

De luisteraars van Radio 2 hebben gesproken. Voor hen is ‘Music’ van de recent overleden John Miles de grootste hit aller tijden. Het nummer belandde op de eerste plaats in de allereerste Radio 2 Top 2000.

Begin deze maand werd het startschot van een naar alle waarschijnlijkheid nieuwe traditie op Radio 2 gegeven. De top 2000, een extra lange lijst met de - volgens de luisteraars - grootste hits aller tijden. De eerste plaats werd ingepalmd door Music, als eerbetoon aan de op 72-jarige leeftijd overleden John Miles. Het nummer is voor velen onlosmakelijk verbonden met Night of the proms.

Queen moest de duimen leggen voor Miles. Bohemian rhapsody, in de vorige eindejaarslijst van Radio 2 maar liefst tien keer de winnaar, eindigde op de tweede plaats. Willy Sommers was de hoogst genoteerde Belg in het lijstje met een bronzen medaille voor Laat de zon in je hart.