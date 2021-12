Video toont zeldzame geboorte van zeekoe in Nederlandse dierentuin

Heuglijk nieuws vanuit Burgers’ Zoo in het Nederlandse Arnhem: daar is donderdag een Caribische zeekoe ter wereld gekomen. Op beelden die het personeel van de dierentuin vastlegde, valt te zien hoe het kerngezonde kalfje meteen meezwemt met de moeder. Het gaat om een erg zeldzame gebeurtenis: in de Europese dierentuinen zijn er amper 39 exemplaren van de diersoort te vinden.

“De geboorte verliep erg vlot”, vertelde Bas Lukkenaar, de woordvoerder van de zoo. “De moeder had ervaring, het is al haar tweede kalfje.” Over het geslacht van het dier is voorlopig geen duidelijkheid. De verzorgers hopen alvast op een vrouwtje, aangezien de mannetjes op dit ogenblik in de meerderheid zijn.

