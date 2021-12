Verrassing in Sint-Truiden: Ingrid Kempeneers (CD&V) wordt tijdelijk nieuwe burgemeester

Voor de 54-jarige Ingrid Kempeneers, die nog maar pas haar afscheid als schepen moest verwerken, betekent dit een voorlopige comeback binnen de top van de Truiense politiek. Kempeneers studeerde Industriële scheikunde en heeft één dochter, Silke.

Kempeneers was in het verleden zes jaar fractieleider in de Truiense OCMW-raad. Later werd ze gemeenteraadslid en schepen bevoegd voor onder meer Financiën, Personeel, Overheidsopdrachten, Kerken, Juridische zaken en Verzekeringen, Natuur en Openbare Werken.