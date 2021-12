Wandelaar vindt 200 miljoen jaar oude dinosaurusvoetafdrukken in Wales

Pootafdrukken die een wandelaar vorig jaar op een strand in het Welshe dorpje Penarth heeft ontdekt, zijn ongeveer 200 miljoen jaar oud en zijn daar wellicht achtergelaten door een voorvader van de dinosauriërs. Dat heeft het Natural History Museum in Londen vrijdag bekendgemaakt. Mogelijk gaat het om dieren uit de familie van de sauropodomorpha, langgenekte dino’s waarvan de Diplodocus de bekendste is.