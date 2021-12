2021 verpulvert eerdere records Natuurhulpcentrum: ruim 11.800 dieren opgevangen

2021 gaat de annalen in als het drukste jaar ooit tot nu toe voor het Natuurhulpcentrum. Met 11.806 opgevangen dieren - waarvan ruim 90% inheems - is het record van 2020 verbroken. Voornaamste verklaring voor het drukke jaar blijft ook in 2021 corona.

Met ruim 11.500 opgevangen dieren werd 2020 al als ongezien bestempeld. Maar een jaar later is het record dus al verpulverd. “In mei en juni was het hallucinant druk en toen kregen we al in de gaten dat er opnieuw een recordjaar in zat. Uiteraard heeft corona daar opnieuw veel mee te maken. Mensen zitten simpelweg meer in de natuur dan een paar jaar geleden. Duizenden telefoon kregen we. Vooral over dieren in nood. Maar met stip op twee staan de vragen over hoe steenmarters buiten te houden. Een van de dingen die opvallen in 2021 zijn de bezoeken van ons marterteam. Ze zijn 64 keer op huisbezoek geweest om zolders onaantrekkelijk te maken voor steenmarters”, vertelt Frederik Thoelen, bioloog van het Natuurhulpcentrum.

Het marterteam maakte ruim 60 zolders onaantrekkelijk voor de steenmarter. — © Tom Palmaers

Egels (2.328) en reeën (331)

De triestste tendens van 2021 is het recordaantal zieke egels dat werd binnengebracht. “Dik 500 meer dan vorig jaar en toen waren het er al veel. Alles heeft te maken met de ziekte onder vooral de mannetjes. Vaak zijn ze al doodziek wanneer ze binnenkomen. Voor de meesten kwam alle hulp te laat. En je moet weten, de dieren die we hier binnenkrijgen, is slechts een fractie. In de natuur sterven er nog een veelvoud. De toekomst moet nu gaan uitwijzen wat een impact dat heeft op de totale populatie van de egels.”

Nog een soort die de mensen van het Natuurhulpcentrum veel werk bezorgd, is het ree. “331 hebben we er opgevangen. Een record. Bijna dagelijks moesten we de baan op enkel en alleen voor reeën.” Ook de hazen (121) en konijnen (224) werden meer in het centrum opgevangen. “Het goeie nieuws daar is dat veel van die verzwakte dieren terug konden worden vrijgelaten. Het lijkt ons beter en beter te lukken om ook de jonge heel zwakke dieren te helpen.”

Bijna dagelijks moesten medewerkers van het Natuurhulpcentrum uitrukken om een ree in nood te helpen. — © RR

Huismussen (549)

Typisch voor 2021 en dus nog geen tendens is het aantal verzwakte huismussen dat werd verzorgd in het Natuurhulpcentrum. “Jonge huismussen waren er afgelopen jaar opvallend veel. Het slechte voorjaar zal daar voor een deel mee te maken hebben. We gaan er vanuit dat er meer uit het nest zijn gevallen. Nog iets was we merkten: er zijn opvallend minder meesjes. Ook dat heeft te maken met het weer. Veel broedsels zijn mislukt. Maar dat wil zeker niet zeggen dat deze soort het ineens slecht doet. Dat kan zich volgend jaar al herstellen.”

Er werden opvallend meer huismussen opgevangen. Het slechte weer is een mogelijke verklaring. — © Natuurhulpcentrum

860 verkeersslachtoffers

Het verkeer blijft slachtoffers eisen in de natuur. Want de 860 slachtoffers die werden genoteerd, is opnieuw een record. In 2020 waren het er maar ruim 700.

Internationaal

Zelf vindt Thoelen de ambitie om nog meer met buitenlandse organisaties te gaan samenwerking een van de dingen die in 2021 in een stroomversnelling kwam. “We zijn dieren gaan halen in Polen, Oekraïne, Rusland en die worden hier voorlopig opgevangen. En ja, er zijn mensen die hardop de vraag durven te stellen of het wel nodig is dat we die miserie uit het buitenland naar hier halen. Mijn antwoord: ja, het is nuttig. Want die dieren worden uiteindelijk meestal in het buitenland herplaatst. Het is een win-win-situatie. Wij helpen het buitenland en het buitenland helpt ons. Het is echt niet nodig dat er in elk land een opvangcentrum zoals het onze is.”

LEES OOK. Leeuw Simba uit Russisch bordeel komt aan in Natuurhulpcentrum

In de zomer kwam een moddervette poema vanuit Litouwen naar Oudsbergen. De grote kat werd meteen op dieet gezet. — © Natuurhulpcentrum

Memorabel

Alhoewel ze in het Natuurhulpcentrum al een waslijst aan dieren hebben binnengekregen, waren er ook dit jaar een paar dieren die in het geheugen van de medewerkers blijven hangen. “Ik denk bijvoorbeeld aan de lepelaar die in Kuringen werd gevangen. En uiteraard de hele kleine dasjes uit Nederland en de wilde kat uit Hoei. Het is de eerste keer dat we zo’n dier opvangen.”