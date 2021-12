Winkeldief opgesloten in de gevangenis

Hasselt

Een winkeldief die donderdag betrapt werd in het centrum van Hasselt is vrijdag door de onderzoeksrechter aangehouden. De man werd in de INNO betrapt. Daar had hij een dure jas en een trui gestolen. Bij de fouillering bleek dat de dief een kniptang bijhad om de beveiliging onklaar te maken. De dief had ook een jas in een andere kledingwinkel gestolen.

Uit onderzoek bleek dat de man op 5 november al eens was betrapt bij een kledingdiefstal. Daarom besliste de sectie M om de man - hij blijkt veel aliassen te hebben waardoor zijn echte naam, woonplaats en nationaliteit voorlopig onbekend is - bij een onderzoeksrechter voor te leiden. Die liet de man naar de gevangenis in Hasselt brengen. Hij zal het binnenkort mogen gaan uitleggen voor de correctionele rechtbank. mm