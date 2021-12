Fietser ontdekt enorm sluikstort langs kanaal in Vroenhoven

Vrijdagnamiddag heeft een fietser uit Gellik toevallig een enorm sluikstort ontdekt langs een ruilverkavelingsweg vlakbij het Albertkanaal in Vroenhoven. “Dit is een stort van ongeziene proporties”, zegt schepen van milieu Peter Neven.

De plek die de sluikstorter uitkoos, ligt tamelijk ver van de bewoonde wereld in het glooiende veld ‘Achter de Kip’ in Vroenhoven. Buiten enkele landbouwers, wandelaars of fietsers komt er bijna niemand. “Hier kun je inderdaad ongemerkt sluikstorten, onze milieudienst moet hier geregeld allerlei achtergelaten spullen komen opruimen. Maar dit is een stort van ongeziene proporties”, zegt een verontwaardigde schepen van milieu Peter Neven, die vrijdagnamiddag poolshoogte kwam nemen.

Tapijten, meubilair, huisraad, een reiskoffer, inboedel, kerstversiering, kandelaars en ongebruikte kaarsen, opbergboxen... Een halve vrachtwagen of grote bestelwagen vol ligt langs de verlaten ruilverkavelingsweg. “Het spul is allemaal nog droog. Ik vermoed dus dat het hier nog geen 24 uur ligt”, zegt schepen Neven boos, terwijl hij de verantwoordelijke van de gemeentelijke technische dienst verwittigt. Ook de politie brengt hij op de hoogte.

“De politie gaat hiervan hoe dan ook een pv opstellen, want ik heb een klacht tegen onbekenden ingediend. Maandag zal onze technische dienst het sluikstort komen opruimen. En verder overwegen we om hier eventueel een mobiele camera te plaatsen. Het is alweer spijtig dat de gemeenschap moet opdraaien voor het asociale gedrag van een enkeling”, besluit Neven.