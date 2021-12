Vlaamse overheid gaat in 2022 fors inzetten op verkeersveiligheid. — © TV Limburg

Het komende jaar gaat de Vlaamse overheid fors inzetten op verkeersveiligheid en gaat de zogenaamde kindnorm hanteren. ''Een kind van acht jaar moet zich autonoom in het verkeer kunnen begeven en de infrastructuur moet daaraan aangepast worden,'' dat zei Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters deze middag in onze studio tijdens het eindejaarsinterview. Ook in 2022 kent de Noord-Zuidverbinding na 50 jaar palaveren eindelijk een doorbraak en gaan er effectief werkzaamheden plaatsvinden.