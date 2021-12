Samana Kortenbos zorgt voor leuke kerstattentie

Corona heeft ook de kerstviering van Samana Kortenbos in het water doen vallen.

De samenkomst was mooi gepland, op dinsdag 21 december zouden de leden van Samana Kortenbos met eventueel familie en vrienden, weer samenkomen om Kerstmis te vieren. Maar in laatste instantie kwam corona weer een fameuze stok in de wielen steken. Dus geen samenkomst. De kerstgeschenkjes lagen echter wel reeds klaar en dus werden die bij de leden thuis bezorgd: voor de dames een schoteltje met heerlijke snoepjes en voor de heren een fles lekkere porto. Zo ging de kerst dan toch niet zonder attentie voorbij.