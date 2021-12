Schuttersgilde Voort huldigt Fina voor 75-jarig lidmaatschap

In woonzorgcentrum De Bloken in Wellen werd Fina Stevens gevierd voor haar 75-jarig lidmaatschap bij de Sint-Sebastiaansgilde van Voort.

Niettegenstaande haar echtgenoot Simon Missotten die sinds 1946 lid was van de schutterij en ook jarenlang als secretaris fungeerde, reeds in 2006 overleden is, bleef Fina lid van de gilde en was zij altijd trouw op post bij de bijeenkomsten. Voorzitter Rudi Deroulou en Michel Hendrickx, koning van de gilde, overhandigden haar een mooie bloemenruiker en pralines.