Europese kampioen Lars van der Haar hervat op nieuwjaarsdag in Baal

Donderdag ontbrak de Europese kampioen in de Azencross in Loenhout. Hij had te veel last van een blessure aan de knie die hij opliep bij een crash in de Jaarmarktcross van Niel, op 11 november. Dat bleek de voorbije week in Dendermonde en Heusden-Zolder, waar hij telkens tiende werd.

Baloise Trek Lions meldt verder nog dat Thijs Aerts zaterdag niet zal starten in Baal. Gezien het drukke programma neemt hij een extra dag rust. Zondag is Aerts wel weer van de partij in de wereldbekermanche in het Nederlandse Hulst.