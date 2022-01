Beste omgekeerde wensen van Warre Borgmans: “Denk niet links, denk niet rechts, denk na”

Het is intussen een traditie: met Nieuwjaar schrijft een ambassadeur van Grootouders voor het Klimaat een omgekeerde nieuwjaarsbrief. Eentje van de grootouders aan de kleinkinderen in plaats van andersom. Dit jaar kroop auteur Warre Borgmans in zijn pen. “De lijst van problemen die in jullie schoot wordt geworpen is niet gering. Maar jullie blijven niet bij de pakken zitten. Integendeel!”

In de brief spelen de klimaatcrisis en het niet al te beste klimaatrapport van de oudere generaties een centrale rol. Eerder gingen jeugdauteurs Marc De Bel en Linda van Mieghem Borgmans al voor met een omgekeerde brief.

Lees hier de volledige van Warre Borgmans’ nieuwjaarsbrief:

Beste jonge mensen van de toekomst, beste toekomst-volwassenen.

Op de drempel van het nieuwe jaar sta ik met mijn wensen klaar.

Als ik velen van jullie bezig zie, vult mijn hart zich met hoop. Ik grinnik achter mijn hand. Hola, hier komen ze. Yes!

De lijst van problemen die in jullie schoot wordt geworpen is niet gering. Vervuiling, lawaai, opwarming, corruptie, fraude, belastingparadijzen, mensenhandel... en er zullen er in de toekomst wellicht nog bijkomen.

Maar jullie blijven niet bij de pakken zitten. Integendeel, genoeg gepalaverd, de straat op! Actie! Met de vlam in de propere pijp en wind in de volle zeilen.

Wat gaan jullie fantastische antwoorden hebben op al die vervelende vraagstukken die wij maar niet beantwoord krijgen. Hoe wij het klimaat zo slecht bestieren, waarom de welvaart zo onrechtvaardig verdeeld is, en waarom wij nog onderscheid maken op basis van huidskleur, sekse of afkomst. Wat een gestuntel.

Ik gun jullie het gegiechel of zelfs gebulder. Dat ze zich daarmee bezig hielden! Hohohoho. Het zal ons hopelijk vergeven worden. Of niet.

Ondertussen weten we dat veranderen tijd vergt, maar de aarde verwittigde ons al ettelijke keren dat zij die tijd niet heeft. De aarde telt af, en we hebben er maar één, die van u en die van mij.

We moeten meteen enkele versnellingen hoger schakelen. Iedereen: bedrijven, politiek, iedereen. Ikzelf zal me nog minder door regen en wind laten afschrikken om er met mijn stalen ros op uit te trekken om boodschappen te doen. Ik laat de lift links liggen en zal trappen lopen, desnoods tot de 39e verdieping. Enfin, dat is wat overdreven, de 38e. Waterkranen niet meer nodeloos laten stromen en overal het licht uitdoen. Eropuitknijpen met mijn Grootouders voor het Klimaat-zwerfvuilknijpertje om de wereld proper te maken. De mensen vriendelijk goeiendag zeggen, in welke stemming ik ook verkeer.

Laten we moed, geduld, vertrouwen en liefde koesteren in de onbekende wereld die we betreden. En: nuance. Nuance om in de storm van stemmen, meningen, problemen en vertier, kalmte te vinden, vastgebeitelde ideeën loslaten en openstaan voor een ander.

Elke uitdaging, hoe klein ook, vergt inzicht. Denk niet links, denk niet rechts, denk na.

En houd het ook plezant. Geef iedereen een dikke kus van mij, want tegen dan zal dat viruske toch wel op de knieën gedwongen zijn.

Jullie kapoen, Warre.