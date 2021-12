Jongen van 12 overleden door vuurwerkincident, man aangehouden

Een twaalfjarige jongen is vrijdag overleden door een vuurwerkincident in het Nederlandse Haaksbergen (Overijssel). Een andere jongen is zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft een man aangehouden. Zijn identiteit is niet bekendgemaakt.

Drie jongens liepen vrijdag in de voortuin van een woning in de Albert Cuyplaan in Haaksbergen toen een man daar met een klaphamer op magnesiumpoeder sloeg. De knal die daaruit voortkwam, was zo hevig dat een van de jongetjes overleed. Hij was twaalf jaar. Een van de andere jongens raakte zwaargewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. Over de toestand van het derde jongetje is niets bekend. Ook hun leeftijden werden niet meegedeeld.

Hoewel ooggetuigen dus spreken van een vuurwerkincident, wil de lokale politie dat nog niet bevestigen. “Vanwege de ernst van de zaak gaan rechercheurs ter plaatse verder onderzoek doen”, aldus een politiewoordvoerster.