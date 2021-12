Premier League kreunt onder corona: ook Southampton - Newcastle uitgesteld

Het is al de tweede opeenvolgende wedstrijd van Newcastle die uitgesteld wordt. Donderdag kon de uitmatch tegen Everton evenmin doorgaan. Doordat “verschillende spelers en stafleden” ziek of geblesseerd zijn, diende Newcastle opnieuw een verzoek in bij de Premier League om het duel met Southampton uit te stellen. De Premier League aanvaardde dit omdat Newcastle niet over minstens 13 spelers en een doelman beschikt. Er wordt nog naar nieuwe data gezocht voor beide duels.

Twee wedstrijden van de 21e speeldag zijn intussen uitgesteld. De zaterdag voorziene partij Leicester City - Norwich City kan ook niet doorgaan vanwege besmettingen bij Norwich.