Ruim 600.000 stuks pluimvee geruimd in Frankrijk in maand tijd door vogelgriep

600.000 à 650.000 stuks pluimvee zijn in Frankrijk geruimd sinds het eerste geval van vogelgriep werd ontdekt in een kwekerij eind november. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het ministerie van Landbouw.

Van de uitbraken waren er 26 op kwekerijen, voornamelijk in het zuidwesten, 15 bij wilde dieren en 3 op kleine boerderijen.

Frankrijk werd, zoals veel Europese landen, deze winter opnieuw getroffen door hoogpathogene vogelgriep (H5N1), algemeen bekend als vogelgriep, die door trekvogels wordt overgedragen. Het virus werd dit jaar voor het eerst vastgesteld op 26 november in de gemeente Warhem in het noorden van het land. Sindsdien heeft de ziekte andere kwekerijen in het noorden getroffen en het zuidwesten bereikt, waar zich nu de meeste gevallen voordoen.