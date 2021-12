Corona teistert het voetbal: drie spelers van Inter Milaan leveren positieve test af

De drie spelers zijn intussen al in isolatie gegaan. Aanvaller Dzeko is dit seizoen tot dusver goed voor 11 doelpunten in 24 wedstrijden. Doelman Cordaz en spits Satriano zijn geen vaste waarden in de ploeg van Simone Inzaghi.

Inter is na 19 speeldagen eerste in de Serie A met 46 punten. Eerste achtervolger AC Milan volgt op vier punten. Donderdag hervat Inter na de winterstop met een uitmatch tegen Bologna, drie dagen later ontvangt het Lazio.