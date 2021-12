Jan Ullrich spreekt voor het eerst na spoedopname in ziekenhuis: “Ik ben opnieuw aan de dood ontsnapt”

Voormalig profrenner Jan Ullrich (48) heeft na zijn recente ziekenhuisopname voor het eerst openlijk gesproken over zijn gezondheidstoestand. “Ik had een trombose en een zeer zware bloedvergiftiging. Ik ben opnieuw aan de dood ontsnapt”, verklaart de winnaar van de Ronde van Frankrijk 1997 in de Duitse krant Bild. Hij wil komaf maken met de geruchten dat hij opnieuw verslaafd is. “Bij het begin van de behandeling onderging ik een drugstest, en die was natuurlijk negatief.”

Eind september herhaalde Ullrich in de podcast van zijn vroegere rivaal Lance Armstrong dat hij drie jaar geleden worstelde met druggebruik. “Je kent mijn verhaal, drie jaar geleden ging het echt slecht met mij. Je hebt me bezocht. Ik ging dezelfde weg op als Marco Pantani. Ik was bijna dood”, zei Ullrich toen op Mallorca.

Toen Ullrich ruim een week geleden terugkeerde van een reis naar Cuba, moest het vliegtuig een tussenlanding maken omdat hij zich niet goed voelde. Hij werd opgenomen in een ziekenhuis in Mexico. Daar kreeg hij bezoek van Armstrong. “Hij was de eerste bij mij in Mexico. Hij heeft me goed geholpen. Ik wil hem daarvoor bedanken”, aldus Ullrich in Bild.

Ullrich sukkelt met rugpoblemen, zo meldt hij nog. “Drie of vier tussenwervelschijven zijn intussen helemaal ingezakt. Ik ben nu nog maar 1m81 groot (tegenover 1m83 voorheen).”