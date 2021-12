Experts manen aan tot voorzichtigheid tijdens eindejaar: “Omikron viert mee”

Omikron is aan een steile opmars bezig in ons land. Dat zal zich vanaf zaterdag uiten in een stijging van de weekgemiddelden. Op de wekelijkse persconferentie vrijdag van het Nationaal Crisiscentrum werd dan ook opgeroepen om de quarantaineregels te blijven volgen, ook tijdens de eindejaarsfeestjes.

“Sinds 26 december liggen de dagcijfers van de besmettingen 50 tot 75 procent hoger dan de week ervoor. Vanaf morgen zullen daardoor ook de weekgemiddelden stijgen”, zo zei epidemioloog Boudewijn Catry. Het aantal ingenomen bedden op intensieve zorg blijft wel dalen en bedraagt nu 536 (-19 procent), de grens van de 500 is dus in zicht.

Het aantal ziekenhuisopnames per dag bedraagt nu bijna 135 (-15 procent). Sinds enkele dagen is er in de ziekenhuizen een toename van het aantal positieve gevallen met een niet-Covid-pathologie. Dus mensen die voor een andere reden zijn opgenomen (vb. bevalling of ingreep) en die positief blijken te zijn. Catry zei dat de druk op de gezondheidszorg groot blijft, maar “gelukkig draait de boostercampagne op volle toeren”.

Twintigers

In de week van 21 tot en met 27 december waren er dagelijks gemiddeld 7.039 bevestigde besmettingen (-6 procent). De laatste dagen werden zeker 13.000 nieuwe gevallen per dag vastgesteld. “De kanteling wordt aangetrokken door de twintigers en is vooral merkbaar in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Vlaams- en Waals-Brabant”, aldus Catry. “Maar de kentering is ingezet in alle provincies en bij alle leeftijdsgroepen, behalve bij de kinderen.”

Met de festiviteiten van vanavond in het achterhoofd, herinnert het Crisiscentrum aan de geldende voorzorgsmaatregelen. De buitentemperatuur is alvast geen reden om niet grondig te ventileren. Daarnaast moet de quarantaineperiode worden gerespecteerd. Of die eventueel zal worden ingekort, daar zal het expertencomité zich begin januari over buigen.