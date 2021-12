Professor wijnkunde: “Nee, steek geen lepel in de geopende champagnefles”

“Is de fles champagne open maar nog niet leeg, steek er dan een lepeltje in”: het is een advies dat we allemaal wel eens kregen om de Franse lekkernij te bewaren. Maar helaas voor wie al een koffielepel in de hand heeft, het zal er niet voor zorgen dat de bubbels behouden blijven. Maar hoe moet het dan wel?

Lien Lammens Bron : The Guardian, The Conversation

Het is een hardnekkige mythe, die van de fles champagne en de koffielepel. Door de lepel in de fles te plaatsen zouden de bubbels en dus ook de champagne langer bewaard kunnen worden na openen. Maar volgens de Australische professor Geoff Scollary, meteen ook de stichter van het departement oenologie aan de Charles Sturt University, is daar niets van aan.

“Jarenlang heb ik het chemische en oxidatieproces van wijn bestudeerd”, zegt Scollary in The Conversation. “Ik weet dat je het contact tussen wijn en zuurstof tot het minimum moet beperken om te voorkomen dat de bubbels uit de champagne gaan. De fles afsluiten is essentieel.”

En dat doe je niet met een lepel. “Plaats de fles simpelweg in de koelkast en gebruik een goede flesstop. Meer heb je niet nodig.”