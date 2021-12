95.000 politieagenten gemobiliseerd voor oudejaarsavond in Frankrijk

In Frankrijk zijn zowat 95.000 politieagenten gemobiliseerd, waarvan er 9.000 in Parijs worden ingezet, om oudejaarsnacht in goede banen te leiden. Ze zullen onder andere waken over het verbod op spontane bijeenkomsten en over de mondmaskerplicht. Dat heeft het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken vrijdag meegedeeld.

In totaal beslaat het veiligheidsdispositief ongeveer 127.000 mensen, waaronder 32.000 brandweerlieden en leden van de civiele bescherming, aldus het ministerie. Ook wordt er een beroep gedaan op bijna 3.200 militairen. Daarmee is ongeveer evenveel veiligheidspersoneel ingezet als vorig jaar. De lichte daling is onder meer te verklaren doordat er vorig jaar meer mensen moesten worden ingezet om het uitgaansverbod te handhaven.

In Parijs, waar 9.000 politieagenten gemobiliseerd zijn, heeft de prefectuur aangekondigd dat drankgelegenheden op zaterdag en zondag om 2 uur ’s nachts moeten sluiten en dat het verboden is om te dansen in alle voor het publiek toegankelijke gelegenheden. Ook samenscholingen in combinatie met het verbruik van alcohol op de openbare weg zijn in Parijs verboden.