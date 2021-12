Ook snookerzalen stappen op hun beurt naar Raad van State

De Belgium Billiards & Snooker Association (BBSA), de belangrijkste vereniging die de sector in België vertegenwoordigt, is van plan om bij de Raad van State een procedure in te dienen om de beslissingen van het Overlegcomité van 22 december aan te vechten om zo snel mogelijk de zalen te kunnen heropenen. BBSA-voorzitter Georges Leclercq bevestigt de berichtgeving in La dernière heure.

“Er wordt gewerkt aan het opstellen van het beroep, maar we hebben geen specifieke deadline. We hopen het uiterlijk begin volgende week te kunnen indienen, omdat we in de periode komen dat de competities hervat hadden moeten worden.”

De BBSA, die 58 zalen in Wallonië en Vlaanderen en bijna 1.500 aangeslotenen vertegenwoordigt, beschouwt zichzelf als slachtoffer van “discriminatie”, net als de Belgische Bowlingsportfederatie (FSBB) die donderdag een beroep bij hoogdringendheid indiende bij de Raad van State.

“Het is een sport waar social distancing al goed wordt gerespecteerd. De tafels zijn groot”, voegt voorzitter Leclercq eraan toe. “Daarnaast hadden we het dragen van een mondmasker tijdens de training al opgelegd. We vragen daarom zo snel mogelijk de volledige heropening van de zalen.”

Een andere inconsistentie die wordt opgeworpen, is de classificatie van de biljart- en snookersector als “vrijetijdsbesteding” in het Koninklijk Besluit na het Overlegcomité van 22 december. De BBSA wijst erop dat de discipline door het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) op nationaal niveau als sport wordt erkend.