Mercedes F1-teambaas strijdvaardig tijdens nieuwjaarsboodschap: “Voorwaarts en opwaarts!”

Mercedes-teambaas Toto Wolff deelde gisteren zijn nieuwjaarswensen via de sociale media en liet weten dat zijn team in 2022 niet bij de pakken zal blijven zitten.

Ondanks het feit dat Mercedes in 2021 zijn achtste opeenvolgende wereldtitel bij de constructeurs mocht vieren heeft de controversiële uitkomst van het kampioenschap voor de rijders ervoor gezorgd dat ze in Brackley ook met een serieuze kater zijn achtergebleven.

Het wereldkampioenschap werd bijna herleid tot een shoot-out tussen Hamilton en Verstappen tijdens de allerlaatste ronde van het seizoen in Abu Dhabi. Dat kwam tot stand door een controversiële safety car-procedure en Toto Wolff en Lewis Hamilton hebben er nooit een geheim van gemaakt dat ze het daar niet eens mee zijn.

Terwijl Hamilton de media schuwt geeft zijn teambaas Toto Wolff wel nog interviews en post hij nog op de sociale media.

“Hallo iedereen. Het zit erop, 2021 is voorbij,” zei Wolff in zijn nieuwjaarspost op sociale media. ”Er waren wat hoogtepunten, er waren wat dieptepunten.”

“Er was wat glorie en wat drama, maar uiteindelijk is dit hoe het voelt om te leven. Dus ik wens jullie een prachtige oudejaarsavond, en een gelukkig 2022! Voorwaarts en opwaarts!” zegt de Mercedes-motorsportbaas met een strijdvaardig vuistje.

Ondertussen blijft het wel koffiedik kijken over de toekomst van Lewis Hamilton. Zien we de zevenvoudig wereldkampioen terug op de startgrid in 2022 of geeft hij er de brui aan? Als we zijn broer Nicolas mogen geloven gaat het goed met Lewis en neemt hij gewoon een break, dat vertelde hij op ‘Twitch.’

(F1journaal.be)