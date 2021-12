Sneeuw overbodig: skikleding duikt op in je gewone kleerkast

Skikleding gaat al even mee: de tijd dat we gewoon wat aantrokken om op wintersport te gaan, ligt al even achter ons. Als je rondkijkt in de après-skibar zie je de meest opvallende en modieuze skipakken opduiken. Dat er een markt voor is, hebben ook de grote modehuizen in de smiezen. Zo lanceerde Isabel Marant onlangs een capsulecollectie met My Theresa, een website die luxekleding en accessoires verkoopt. Denk bij de collectie aan pluizige handschoenen, met een prijskaartje van 260 euro, en heerlijk warme truien.

Maar het Franse modehuis is lang niet het enige. Dat andere Franse modehuis, Christian Dior, bracht onlangs een sneeuwpak uit met tijgerprint, en Louis Vuitton lanceerde voor de eerste keer een volledige skicollectie. Om met het bekende monogram naar beneden te glijden, moet je wel enkele euro’s over hebben. Zo betaal je voor de skibril al snel meer dan 1.200 euro, voor een paar ski’s gaat de prijs zelfs richting 5.700 euro.

Nog op zoek naar meer betaalbare alternatieven? Wij zetten er alvast enkele op een rijtje

1. Skitrui met opschrift - 199 euro van Goldbergh (de Bijenkorf) 2. Blauwe skibroek - 159,95 euro van Luhta REUTUTUNTURI (Zalando) 3. Rode ski-jas - 499 euro van Poivre Blanc (AS Adventure) 4. Groene muts - 65 euro bij Essentiel 5. Skischoenen - 150 euro van Geox (Torfs).