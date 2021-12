Ex-gangster Alain Moussa (70), die twee gewezen kompanen aanwees als lid van de Bende van Nijvel, is vrijgelaten maar heeft een flinke uitbrander ge­kregen van de onderzoeksrechter. “Ik moet me van haar verontschuldigen bij het publiek omdat ik de gangsters Philippe De Staerke en Dominique Salesse onterecht beschuldigd zou hebben. Is dit nog normaal?”