Hasselt

Diepenbeek, Zonhoven, Alken, Herk-de-Stad en Hasselt gaan – in tegenstelling tot Houthalen-Helchteren – niet vaccineren op school. Met een filmpje en aparte kinderprikdagen willen ze in eerstelijnszone Herkenrode de jongsten op hun gemak stellen in het vaccinatiecentrum.