Rafael Nadal is aangekomen in Melbourne en kan deelnemen aan Australian Open

Nadal testte anderhalve week geleden positief op het coronavirus na zijn deelname aan het exhibitietoernooi in Abu Dhabi. Daar maakte hij zijn wederoptreden na meer dan vier maanden inactiviteit door een blessure aan de linkervoet. Door de coronabesmetting was het onzeker of het nummer zes van de wereld zou kunnen deelnemen aan de Australian Open.

De Spanjaard won de Australian Open een keer, in 2009.

Het is nog onduidelijk of de Servische nummer 1 van de wereld Novak Djokovic zal afzakken naar Melbourne. Alle spelers op het eerste grandslamtoernooi van het seizoen moeten gevaccineerd zijn of een medische uitzondering hebben, toegekend door een onafhankelijk panel van experten. Titelverdediger Djokovic weigert het in het openbaar te hebben over zijn vaccinatiestatus. De revaliderende Zwitser Roger Federer is zeker niet van de partij.