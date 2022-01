‘Taboe’ staat stil bij hoe zwaar het is om vrouw te zijn

Om te praten over hoe het is om vrouw te zijn, heeft Geubels onder anderen CD&V-politica Lore Baeten (26) uitgenodigd. Zij vertelt heel emotioneel over hoe ze tot op vandaag moet zien af te rekenen met beklemmende gevoelens nadat ze op haar vijftiende verkracht werd. En zij is niet de enige die bij Geubels in tranen vertelt over traumatische gebeurtenissen uit het verleden.

Hardnekkige vooroordelen, migratieachtergrond, gelijk loon voor gelijk werk en sekseverschillen qua opvoeding of biologie passeren allemaal de revue wanneer presentatrice Kat Kerkhofs, comédienne Sarah Vandeursen, studente Rabia, zakenvrouw Pascale en filosofe Griet in hun eigen ervaringen als vrouw graven.