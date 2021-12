Ga wandelen met de hond, omring je met moois en laat die brievenbus even voor wat het is: het zijn maar enkele tips die bekend Vlaanderen afgelopen maanden in de rubriek ‘Hoe Doet Die dat?’ met de redactie van Billie deelde. Om het nieuwe jaar goed in te gaan, delen we nog eens hun ultieme tip om in 2022 volop te genieten van het leven.