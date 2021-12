Geen Dakar voor Landenaar Tom Colsoul na positieve coronatest

LEES OOK. Koen Wauters keert terug naar de Dakar: “De woestijn blijft adembenemend, dat verandert niet met de leeftijd”

Van de 38 aangekondigde Belgen staat er zaterdag alvast eentje niet aan de start. Colsoul is er het hart van in. “Op tweede kerstdag werd ik in België getest. Het resultaat was negatief. Vervolgens ben ik het vliegtuig opgestapt en werd ik bij aankomst in Jeddah opnieuw getest. Het resultaat was positief. Ik begrijp niet hoe ik zo snel besmet kan geraken. Nadien heb ik mijn bloed laten onderzoeken en me opnieuw laten testen. Het heeft niet mogen zijn, ik bleef positief. Ik kan niet deelnemen aan de Dakar. Dit is een heel harde noot. Noem het gerust mijn grootste ontgoocheling van mijn Dakar-carrière. Het besef zal straks komen wanneer mijn vrienden aan het rijden zijn en ik naar huis moet. Ik ben positief, maar ben niet ziek. Toen ik gisteren opnieuw getest werd, had ik er vertrouwen in. Ik kon bij wijze van spreken een volledige voetbalmatch spelen. Niet dus. Ik zit blijkbaar in het begin van de besmetting. Voor Guillaume is men op zoek naar een oplossing. Het komt wel goed, hij zal wel kunnen starten. Hij heeft ook een volledig team achter zich. Het is gewoon zo zonde dat ik een volledig jaar gewerkt heb en nu niet kan deelnemen. We zouden ook starten zonder druk en zonder verwachtingen. Maar ik kan je zeggen, we hadden kunnen verrassen. Het zijn heel veel kletsen in mijn gezicht. Kletsen die nog even pijn gaan doen.”

Colsoul zou aan de zijde van Guillaume de Mévius zijn zeventiende Dakar rijden. In 2012 won hij samen met Gerard De Rooy het klassement bij de vrachtwagens. In 2019 eindigde hij als copiloot van de Pool Przygonski als vierde, zijn beste resultaat bij de wagens. Vorig jaar vormde Colsoul een team met de Nederlander Ten Brinke. In de derde etappe ging het mis. Het duo crashte zwaar en moest opgeven. In de loop van dit jaar werd Colsoul als ervaren copiloot aan de onervaren De Mévius gekoppeld. Samen zouden ze met een SSV van het Belgische Overdrive Racing deelnemen aan de Dakar. Na de vrachtwagens en de wagens zou de SSV het derde type voertuig zijn waarmee hij van start zou zijn gegaan.

De opgave van Tom Colsoul betekent niet het eindpunt voor De Mevius. Hij gaat van start met een andere copiloot. Wie dat is, wordt later op de dag bekendgemaakt.