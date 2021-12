NBA. Brooklyn verliest bij rentree Kevin Durant tegen Philadelphia

Kevin Durant heeft bij zijn rentree een nederlaag van Brooklyn niet kunnen afwenden in de NBA. Donderdag gingen de Nets met 102-110 onderuit tegen Philadelphia.

Vanwege de coronaprotocollen miste Durant drie wedstrijden. Donderdag was hij net als zijn teammaat James Harden goed voor 33 punten. Harden lukte met ook nog 14 rebounds en 10 assists een triple-double. Bij de 76ers gooide Joel Embiid 34 punten door de korf.

Brooklyn blijft aan de leiding in de Eastern Conference, Philadelphia is zesde.

Milwaukee hakte verder Orlando met 118-136 in de pan. Superster Giannis Antetokounmpo blonk uit met 33 punten en 12 rebounds. De titelverdediger is derde in het Oosten.

Het duel tussen Denver en Golden State werd uitgesteld. De Nuggets geraakten vanwege coronagevallen en blessures niet aan acht fitte spelers. In de NBA konden dit seizoen al 11 matchen niet zoals voorzien doorgaan.