Bilzenaar betrapt met illegaal vuurwerk in voertuig: “In Polen gekocht”

De politie Bilzen-Hoeselt-Riemst heeft vrijdagochtend illegaal vuurwerk gevonden in het voertuig van een 31-jarige Bilzenaar. De man zei dat hij dat net in Polen had gekocht. Donderdagavond werd ook een 22-jarige dronken jongedame betrapt met een groot bierglas in haar wagen.

Het voertuig werd rond 3.30 uur gecontroleerd in het kader van diefstalpreventie. De bestuurder gaf aan dat hij vanuit het buitenland op weg was naar huis. In zijn voertuig werd een redelijke hoeveelheid illegaal vuurwerk gevonden. De 31-jarige man beweerde dat hij dit in Polen had gekocht. Het vuurwerk werd in beslag genomen en zal worden vernietigd door de FOD Economie.

Groot bierglas

Donderdagavond rond 22 uur betrapte een politieploeg op de Riemsterweg in Bilzen ook een wagen met zowel voor- als achteraan een defect licht. De bestuurster, een 22-jarige vrouw uit Riemst, bleek te veel gedronken te hebben. In haar auto vond de politie bovendien een groot bierglas dat voor ¾ gevuld was. De vrouw mocht samen met het glas ook haar rijbewijs afgeven voor 15 dagen. Er werden gebruikershoeveelheden marihuana, xtc en ketamine in haar wagen gevonden. De Riemstse legde een speekseltest af, maar die was negatief. siol