Ann Wauters krijgt ludieke trofee van Sportpensioen van het Jaar: “Nooit gedacht dat pensioen mij een award zou opleveren”

De tranen stonden even in haar ogen toen presentator Sven De Leijer het volledige palmares van Ann Wauters in één adem opsomde. Het publiek trakteerde haar prompt op een warm applaus. “Ik kan wel goed om met het einde van mijn carrière”, opent ze. “Ik heb al in heel veel verschillende landen gespeeld, in heel veel verschillende teams en dat besef komt eigenlijk pas achteraf. Dat ik niet graag in de spotlights sta? Dat klopt wel, ik ben een echte teamspeelster.”

“In basketbal telt niet enkel het fysieke, maar is vooral de ploeg en de team spirit belangrijk. Ik ben ook heel graag kapitein geweest van de Cats op de Olympische Spelen omdat je dan voelde aan het team dat mijn boodschappen nog overkwamen. En dat is wel belangrijk om dat te blijven voelen.”

In het bedrijfsleven

De volgende stap in haar professionele leven is dan ook een erg logische. “Wat ik nu ga doen ligt zo’n betje in het verlengde van wat ik al bij de Belgian Cats deed. Mijn ervaringen delen en dat blijf ik eigenlijk voortdoen, op een iets andere manier. Een beetje meer naar bedrijven toe in de vorm van keynotes. Ja, ik vind dat wel leuk om te doen.”

Als klap op de vuurpijl kreeg Wauters ook nog de trofee van Sportpensioen van het Jaar. “Fantastisch! Ik had echt niet gedacht dat mijn pensioen mij nog een award ging opleveren.”