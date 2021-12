Explosie in Turnhout: gebouw met vijf verdiepingen deels ingestort

In Turnhout is een zware explosie gebeurd in een gebouw met vier verdiepingen in de Boerenkrijglaan. Het flatgebouw is deels ingestort. Volgens de politie van Turnhout zou het om een gasontploffing gaan. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Het medisch rampenplan is afgekondigd. Over mogelijk slachtoffers is nog geen duidelijkheid.

De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt naar de Boerenkrijglaan in Turnhout. Daar is omstreeks 8u een ontploffing gebeurd in een appartementsblok. Het middelste deel van het gebouw met een viertal woningen is ingestort. De rest van het gebouw liep zware schade op. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn. De brandweer heeft een perimeter ingesteld in de omgeving van het gebouw in de buurt van Campus Blairon.

De hele buurt werd opgeschrikt door een hels lawaai. “Ik was net met mijn vriendin aan het bellen toen ik een heel luide knal hoorde”, zegt Frans Caers (69), een man die in het appartementsgebouw aan de overkant woont. “Het glas lag binnen in mijn appartement. Ik stond nog in mijn pyjama en ben uit schrik nog even binnen gebleven.”

Ook een andere buurvrouw uit de Boerenkrijglaan is zwaar onder de indruk. “Ik zat beneden in de zetel toen er plots een hels lawaai was. Alles trilde in huis. Mijn zoon heeft meteen de brandweer gebeld”, zegt ze.

“Er ligt heel veel puin op straat”, zegt buurtbewoner Kevin Westbroek op Radio 1. “Ik vermoed dat er wel een aantal gewonden zijn. Ik heb nog geen mensen het gebouw zien verlaten.”

Door de explosie is er ook hinder bij De Lijn. Buslijnen 2, 210, 212 en 431 worden omgeleid. De haltes Boerenkrijglaan tot Markt worden niet bediend.

(jvo, bvdl)