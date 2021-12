Manchester City “gechoqueerd en ontzet” nadat Joao Cancelo toegetakeld werd bij roofoverval

Manchester City-rechtsachter Joao Cancelo en zijn familie zijn het slachtoffer geworden van een inbraak. Toen hij zich verweerde tegen de dieven liep hij onder meer een snee op in zijn gezicht. Dat heeft de 27-jarige Portugees in de nacht van donderdag op vrijdag laten weten op Instagram.

“Jammer genoeg ben ik vandaag aangevallen door vier lafaards, die me verwondden en probeerden om mijn familie pijn te doen”, schreef Cancelo bij een foto van zijn toegetakelde gezicht. “Wanneer je je verweert, gebeurt dit. Ze slaagden erin om al mijn juwelen te stelen.”

“Na zoveel obstakels in mijn leven, is dit er nog één die ik zal overwinnen”, aldus de Portugees, die als 18-jarige zijn moeder verloor bij een auto-ongeluk. Cancelo zat toen als passagier in de wagen.

Manchester City verklaarde in een mededeling “gechoqueerd en ontzet” te zijn. “Joao en zijn familie worden ondersteund door de club. Hij helpt de politie bij het onderzoek dat gevoerd wordt naar deze zeer ernstige zaak.”

Cancelo miste dit seizoen slechts één competitiewedstrijd bij Manchester City, aan de leiding in de Premier League.