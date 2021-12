Gerechtigheid geschied? Moordenaars van Jamal Khashoggi leven in luxe

Minstens drie leden van het commando dat de kritische journalist Jamal Khashoggi om het leven heeft gebracht, leven in alle luxe in Riyadh. Dat heeft een bron binnen de Saudische inlichtingendienst gezegd aan The guardian. De mannen werden nochtens veroordeeld voor de gewelddadige dood van Khashoggi, maar in de gevangenis zitten ze daar niet voor.

Meerdere mensen zagen de drie leden van het moordcommando al lopen aan de villa’s en luxeverblijven - eigendom van de Saudische veiligheidsdiensten - waarin ze wonen in de Saudische hoofdstad Riyadh. Ze wonen daar in alle luxe, zo vertelde een bron aan The guardian, en krijgen voortdurend bezoek van familieleden. Ze hebben ook toegang tot de fitnessruimte op de site en werken er ook. Op de site lopen ook tuiniers en cateraars rond om te voldoen aan alle wensen van de mensen die er verblijven.

De leden van het moordcommando dat The Washington Post-journalist Jamal Khashoggi op 2 oktober 2018 in de Saudische ambassade in Istanboel om het leven hebben gebracht, waren nochtans veroordeeld tot levenslange celstraffen. Een van hen was Salah Mohammed Tubaigy, een forensisch arts die voor het ministerie van Binnenlandse Zaken werkte. Tubaigy is een van de drie mannen die op de luxesite in Riyadh, ver weg van de gevangenis, gezien werd en rustig zijn leven leidt.

Door de onthullingen groeit het vermoeden dat er niet echt gerechtigheid is gekomen in de zaak. De Saudische overheid heeft nooit bekendgemaakt waar de veroordeelden hun straf uitzitten, en volgens veel internationale waarnemers is de reden daarvoor dat de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman de opdracht tot de moord gegeven heeft omdat Khashoggi naar zijn aanvoelen te kritische artikels schreef over de Saudische overheid.