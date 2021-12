Duitsland sluit opnieuw drie kerncentrales, slechts drie blijven over

In Duitsland gaan vrijdag opnieuw drie kerncentrales van het stroomnet, in de eindsprint van de kernuitstap.

De kerncentrales in Brokdorf in de noordelijke deelstaat Sleeswijk-Holstein, Grohnde in Nedersaksen en reactor C van Grundremmingen in Beieren in het zuiden worden op oudejaarsavond van het net gehaald en buiten bedrijf gesteld. Het wettelijk verplichte ontmantelingsproces zal vele jaren in beslag nemen.

Dit betekent dat er in 2022 slechts drie kerncentrales - in de deelstaten Beieren, Baden-Württemberg en Nedersaksen - elektriciteit zullen leveren, totdat zij ook over precies een jaar hun productie moeten stoppen. Daarmee is dan officieel de onder Angela Merkel begonnen kernuitstap een feit.

Twee centrales die brandstof en brandstofelementen leveren voor export, mogen echter blijven draaien. De federale regering van Merkel bezegelde de kernuitstap in 2011 na de kernramp in het Japanse Fukushima in 2011.