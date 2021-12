WK DARTS: Gary Anderson haalt het in duel van ex-wereldkampioenen, kwartfinales zijn bekend

Het was ongetwijfeld de meest tot de verbeelding sprekende affiche in de 1/8ste finale van het WK darts. Tweevoudig wereldkampioen Anderson nam een voortreffelijke start en liep al snel uit tot 3-1 (in een best of seven, red), ook al omdat Cross niet meteen zijn beste spel had meegebracht naar The Ally Pally. Cross zag al de bordjes naar de exit en besloot het roer om te gooien. De wereldkampioen van 2018 won de twee daaropvolgende sets en leek ook in de zevende en beslissende set het laken naar zich toe te kunnen trekken. Maar de voormalige elektricien moest lijdzaam toezien hoe Anderson plots weer een versnelling hoger schakelde en uiteindelijk toch de partij in zijn voordeel beslechtte: 4-3.

In de overige achtste finales viel er minder spanning te noteren. Peter Wright nam de maat van Ryan Searle (4-1) en James Wade veegde de vloer aan met Martijn Kleermaker (4-0). Daarmee werd ook de laatste Nederlander uit het toernooi gekieperd waarna de vlaggen bij onze Noorderburen half stok gingen.

De samenstelling van de kwartfinales is bekend. Titelverdediger Gerwyn Price neemt het op tegen Michael Smith. De weinig geliefde Welshmen lijkt toch weer op weg om zijn favorietenrol waar te maken.