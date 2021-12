Dubbele tegenvaller voor Jan Vertonghen: Rode Duivel moet overgeven op het veld en verliest Portugese topper

Jan Vertonghen heeft donderdag met Benfica een 3-1 nederlaag geleden tegen Porto in de topper van de zestiende speeldag in de Portugese competitie. De recordinternational speelde de volledige wedstrijd.

In de 26e minuut kreeg Vertonghen geel voor een slag in het gezicht van Joao Mario, die zich kort nadien liet vervangen. De 0-0 stond toen nog op het bord. Bij het begin van de tweede helft zorgde onze landgenoot voor een opmerkelijk beeld, door op het veld over te geven.

Fabio Vieira (34e) zette Porto in de 34e minuut op voorsprong en drie minuten later zorgde Pepê voor de 2-0 ruststand. Roman Yaremchuk (ex-AA Gent) bracht vroeg in de tweede helft (46e) opnieuw spanning in de wedstrijd, maar twee minuten later moest Benfica met tien voort, na een tweede gele kaart voor Andre Almeida. In de 69e minuut legde Mehdi Taremi de eindstand vast.

Dankzij de zege wipt Porto naar de leiding in de stand. Het team van Sergio Conceiçao heeft evenveel punten (44) als Sporting Lissabon en heeft een beter doelsaldo. Benfica is op zeven punten derde.