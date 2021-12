Zeldzame tijger doodgeschoten in zoo nadat iemand hem wou aaien

De tijger greep iemand van het onderhoudspersoneel bij de arm. Hij had zijn arm door de omheining gestopt om het dier te aaien of te voeden.

“Ik voelde ik me verplicht om te schieten”, zei de veiligheidsagent van de zoo in Naples, gelegen in de Amerikaanse staat Florida. Hij zag hoe tijger Eko de arm van iemand van de poetsdienst in zijn mond hield. Na het schot trok hij zich nog even terug in een hoek van zijn kooi. Hij werd er verdoofd, maar overleed uiteindelijk aan het fatale schot.

De poetser, een twintiger, had zich in een verboden zone begeven en stak zijn hand door de omheining van de tijgerkooi. Vermoedelijk wilde hij Eko voeden of aaien. De man had bovendien helemaal niet de taak om de dierenkooien te kuisen. De externe poetsfirma waarvoor hij werkte, houdt zich normaal bezig met toiletten en souvenirwinkels.

Eko was een Maleise tijger, een zeldzame soort waarvan er volgens het Wereld Wildlife Fonds geen 200 meer van in het wild rondlopen. Hij verbleef sinds 2020 in de zoo van Napels en was er een van de uithangborden. Hij werd 8 jaar.