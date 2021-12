Er is de laatste tijd heel wat te doen om het paars-witte toptalent Rayane Bounida. De Brusselse club wil Bounida maar al te graag een nieuw contract aanbieden, maar de financiële eisen van het wonderkind zouden te hoog liggen. Wouter Vandenhaute sprak in de voetbalpodcast Midmid over de ‘trieste’ zaak.