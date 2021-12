“De laatste dag van 2021 lijkt mooi te zullen verlopen”

De laatste dag van 2021 belooft zo goed als droog te verlopen. Tijdelijk kunnen er enkele opklaringen voorkomen maar de wolkenvelden zullen het Limburgse weerbeeld over héél de dag bekeken wel domineren. Tijdens de avonduren kan er misschien soms wat motregen vallen.

De temperaturen zijn nog steeds erg zacht voor de tijd van het jaar. De maxima situeren zich tussen 13 en 14°C en dat is een graad of 8 hoger dan het gemiddelde voor de laatste dag van het jaar. Er waait hierbij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind met rukwinden die vaak rond 50 km/u uitkomen.

De jaarovergang zal ook zeer zacht verlopen, op sommige plaatsen mogelijk met wat motregen erbij. In de loop van de nacht zakt de temperatuur naar een minimum in de buurt van 10 a 11°C. Deze minimumtemperatuur is dus nog steeds 5 graden warmer dan de normale maximumtemperatuur op 1 januari.

De eerste dag van het nieuwe jaar belooft droog te verlopen, mét ook opklaringen.

