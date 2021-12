Houthalen-Helchteren

Donderdag rond 20 uur is er een overval geweest op de Colruyt langs de Grote Baan in Helchteren. Volgens de eerste berichten waren de gangsters gewapend. Niemand raakte bij de overval gewond. Meer details - met hoeveel ze waren en of er buit werd gemaakt - werden nog niet vrijgegeven. De politie CARMA was donderdagavond nog bezig met de vaststellingen. Het parket Limburg werd op de hoogte gebracht. mm/gvb