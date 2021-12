Ludwig Vandenhove: “Heeren blijft na schorsing ook best weg”

Sint-Truiden

Het is opvallend dat de politieke reacties beperkt zijn. De partijen die zich in Sint-Truiden gaan moeten bewijzen zoals Open VLD en N-VA houden er het zwijgen toe. Oppositiepartij Vooruit reageert wel en scherp. Voor de socialisten is dit het einde van Veerle Heeren. Sterke man Ludwig Vandenhove zegt dat Heeren de eer aan zichzelf moet houden en ook na zes maanden schorsing best wegblijft. Nog voor hen is eerste schepen Jelle Engelbosch geen optie voor de tijdelijke sjerp. Hij is onderwerp van een klacht die Vooruit indiende bij Audit Vlaanderen. Engelbosch zou met voorkennis een stuk grond gekocht hebben.