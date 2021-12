Stien Vanhoutte, terug in Inzell, verlegt focus naar studie

Tijdens internationale schaatswedstrijden in het Zuid-Duitse dorp Inzell is Stien Vanhoutte donderdag als derde geëindigd op de 500 meter. Achter de Oostenrijkse Vanessa Herzog (37.70) en de Nederlandse Sacha van der Weide (39.28) noteerde Vanhoutte 39.60. Voor de 1.000 meter, die in 1:17.79 werd gewonnen door de Duitse Katja Franzen, trok de 25-jarige Vanhoutte zich terug.

In Inzell, waar ze deze winter woont, heeft Vanhoutte de teleurstelling verwerkt. Het was de bedoeling dat ze over ruim een maand op het olympisch schaatstoernooi in Peking de 500 en de 1.000 meter zou rijden. In de wereldbekerwedstrijden was ze echter niet goed genoeg. Al schaatste ze dan in Calgary persoonlijke records op de 1.000 meter en de 1.500 meter, respectievelijk 1:17.54 en 1:59.95.

Vanhoutte, een inliner van naam die pas drie jaar schaatst, heeft ervaren dat het niveau in het olympisch seizoen hoog is. Ze erkent dat de opbouw van het seizoen niet ideaal was en dat ze heeft gesukkeld met haar materiaal. In de eerste wereldbekerwedstrijd was ze niet fit. Daarnaast kon ze niet wennen aan de nieuwe schoenen, waarmee ze het seizoen was begonnen. “Dat heeft tijd nodig. Dat komt wel, dacht ik. Maar dat kwam niet. Als ik daarmee moest sprinten verloor ik de controle. Daarom ben ik naar de oude schoenen overgestapt.”

© EPA-EFE

Ondanks de tegenvallende resultaten denkt de rijdster uit Gistel dat het een goed besluit was om naar Inzell te gaan. In het Beierse dorp, waar in coronatijden weinig te beleven valt, huurt ze een kamer. Ze maakt daar deel uit van een internationale trainingsgroep onder leiding van de Duitser Michael Restner. Het gevolg is wel dat Vanhoutte haar focus een beetje heeft verlegd naar haar studie fysiotherapie. ,”Ik zit in mijn laatste jaar. Het voordeel van de situatie is dat ik mijn studie aan de Universiteit Gent eerder kan afronden. Als alles goed loopt, zal ik na dit academiejaar afstuderen.”